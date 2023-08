MATCH REPORT 📋

21 ago 2023

Pareggio per 0-0 all'Olimpico di Torino per il Cagliari, che inizia bene la stagione mostrando grande spirito di sacrificio, senso di appartenenza e organizzazione di squadra al cospetto dei granata di Juric.

LE SCELTE

Ranieri opta per un 3-4-2-1 a specchio con quello granata, con - davanti a Radunovic - Goldaniga, Dossena e Obert; Zappa, Sulemana, Makoumbou, Azzi in mezzo; Nandez e Oristanio con Luvumbo in attacco.

EQUILIBRIO E ARMI PARI

Al 3' Radunovic è ottimo col riflesso sulla deviazione di Sanabria da corner. Al 7' Azzi col primo tiro, alto e deviato in angolo. La gara è intensa ed equilibrata, al 15' grande chance per Nandez: su supera Milinkovic-Savic sul tiro a giro dell'uruguaiano che ruba palla nel lato corto sinistro dell'area e calcia al meglio. Al 18' il Torino risponde: di testa Schuurs e palla fuori di niente. Il Cagliari si fa vedere al 23' con Luvumbo (alto il sinistro), ma il Torino punge con Ricci (rasoiata fuori) e Karamoh (puntata altissima dopo sprint in campo aperto). Al 44' altra occasione: fa tutto Oristanio, sfugge in campo aperto ma poi il diagonale mancino è fuori misura.

PARTITA A SCACCHI

La ripresa inizia con Di Pardo subito al posto di Goldaniga, ma non cambia lo scacchiere di Ranieri. Obert è gigantesco al 50' in chiusura sul coast to coast di Radonjic. Succede poco, con le squadre attente ma sempre volitive, e solo per questione di centimetri non arriva l'occasione giusta. Qualche protesta di Luvumbo per il corpo a corpo con Schuurs, quindi Jankto e Shomurodov rilevano Luvumbo e Oristanio al 62', poi Pavoletti per Nandez al 71'.

OCCASIONE PAVOLETTI

Grande opportunità al 77' con Pavoletti: palla vagante, dialogo perfetto tra il capitano e Jankto, destro rimpallato in corner da buona posizione.

FINALE APERTO

Serie di batti e ribatti con chiusure all'ultimo per entrambe le difese, con Jankto e Radonjic protagonisti di belle sortite palla al piede. All'87' Ranieri con l'ultimo cambio: Deiola per Obert, col sangavinese sistemato nel centrosinistra della difesa. Si entra così nei 6' di recupero con le squadre stanche e fiaccate anche dal caldo feroce. Il Torino ci prova due volte ma prima Radunovic respinge e poi l'incornata è fuori misura. Finisce 0-0, un punto importante per iniziare in cammino nella Serie A 23/24.