Focus tattico

18 ago 2023

+ -

Cresce l’attesa per l’esordio in campionato: a tre giorni dalla gara di Torino, il Cagliari si è allenato al Centro sportivo di Assemini, proseguendo la preparazione al match. La seduta di lavoro odierna è iniziata con degli esercizi di attivazione, a seguire spazio al possesso palla ed una sessione dedicata alla tattica. Personalizzato per Desogus e Pereiro.

Domani, sabato 19, è in programma un nuovo allenamento, fissato al mattino. Al termine mister Ranieri incontrerà i media per presentare la sfida di lunedì: l’appuntamento è alle ore 11.30. La conferenza verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Club.