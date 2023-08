La ripresa degli allenamenti

16 ago 2023

I rossoblù si sono ritrovati oggi al Centro sportivo di Assemini per iniziare a preparare l’esordio in campionato contro il Torino, in programma lunedì 21 agosto (ore 18.30), in trasferta. Agli ordini di mister Ranieri e del suo staff, la squadra ha inizialmente svolto dei lavori di attivazione, per poi passare a delle esercitazioni tecniche e sul possesso palla. Per chiudere, una sessione di lavoro aerobico.

Personalizzato per Desogus e Pereiro.

Gli allenamenti proseguiranno domani, giovedì 17, con una doppia seduta.