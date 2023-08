Travaglini alla Ternana

13 ago 2023

+ -

Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Travaglini che si trasferisce alla Ternana in prestito sino al termine della stagione sportiva 2023/24 con diritto di riscatto.

Classe 2000, dopo le esperienze con Inveruno (passando per una breve parentesi alla Feralpisalò) e Caronnese è approdato all'Olbia nell'estate 2021: in Gallura 68 presenze e 3 reti tra campionato di Serie C, playoff e Coppa Italia di categoria. Arrivato al Cagliari, dopo il precampionato svolto tra le fila rossoblù, ora un'altra tappa per continuare il suo percorso di crescita.

Buona stagione, Christian.