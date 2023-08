POST GARA 🎙️

13 ago 2023

Alberto Dossena ha siglato l'1-0 contro il Palermo in Coppa Italia Frecciarossa, primo gol in rossoblù che ha contributo insieme a quello di Di Pardo (anche per lui prima volta assoluta) al passaggio del turno.

“Siamo abituati a non mollare mai, oggi c'è stato anche un pizzico di fortuna e siamo felici, dovevamo essere più attenti sulla rete di Soleri. Siamo contenti di aver passato il turno, sappiamo che la Serie A è un altro campionato, un altro livello, ma confido nel gruppo che si sta cementando sempre di più e che si integra ogni giorno di risorse nuove e conoscenze ulteriori. Siamo pericolosi soprattutto con questo pubblico meraviglioso, ci faremo trovare pronti per raggiungere insieme l'obiettivo salvezza".