SALA STAMPA 🎙️

13 ago 2023

+ -

Claudio Ranieri parla così dopo Cagliari-Palermo di Coppa Italia Frecciarossa.

TEST DI LIVELLO

"È stata una bella gara, difficile, contro un Palermo forte che ha una gran bella squadra. Fino al primo cooling break avevamo tenuto bene la gara in pugno, poi loro sono saliti di tono e hanno messo molte palle pericolose. Ci siamo ripresi e creato occasioni, il Palermo ha reagito, peccato per il gol allo scadere ma meno male è arrivata la nostra rete".

PROVA OSTICA

"Giocare 120' prima del campionato non è il massimo, infatti le scelte durante la partita erano forzatamente dettate dalle condizioni atletiche e dalla fatica. Va bene così, ora pensiamo a recuperare. I gol nel finale? Questa squadra ha voglia di non mollare mai, la cosa che gli chiedo sempre. Questi ragazzi hanno enorme personalità e senso di appartenenza, l'atteggiamento è fondamentale, ora arriva la Serie A dove dovremo ottenere la salvezza e dove sarà chiaramente difficile ogni partita. Ma dobbiamo e vogliamo farci trovare pronti".

ROSA CON VALORI

"Chi è entrato oggi non ha demeritato, chi gioca fa bene ma non ho mai avuto dubbi sui miei ragazzi. Non c'è qualcosa che non mi sia piaciuto. Siamo alla prima partita vera, onestamente sapevo che qualcuno non potesse essere al top, è normale. Ho cercato di bilanciare tutto nelle scelte a inizio gara e durante, mi è piaciuta la voglia di reagire e rimanere compatti. Qualcosina abbiamo sbagliato, ne parleremo con la squadra, sicuramente alcune situazioni in campo aperto vanno gestite meglio".

I SINGOLI

"Viola? Quando arrivai non era al meglio e stava recuperando, quindi ho dovuto utilizzarlo per quanto possibile. Adesso sta bene, ha fatto tutta la preparazione e quindi ha qualità per darci una mano come ha fatto oggi nel momento decisivo. Non mi aspettavo una squadra così in palla, capace di pressare alta e forte, significa che stiamo bene e abbiamo la testa giusta. Chiaramente dovremo farci trovare pronti in Serie A dove non capiterà spesso di riuscire a essere così alti in fase di non possesso. Luvumbo? Deve conoscere la Serie A, anche lui era uno che poteva partire dall'inizio oggi, avevo bisogno di un giocatore che poteva far scattare la scintilla e così è stato. Ho deciso di non metterlo titolare per inserirlo nel secondo tempo e cambiare spartito".

I NUOVI

"I ragazzi appena arrivati hanno fatto bene, ma non avevo dubbi perché li abbiamo scelti con oculatezza. Ci sono tante soluzioni e quindi sono tranquillo da questo punto di vista, oggi bene anche Oristanio e Sulemana che non hanno grande esperienza nella massima serie e quindi hanno bisogno di crescere. Dobbiamo tutti saper soffrire ed essere resilienti, capaci di non abbattersi di fronte agli errori. In Serie A non si può sbagliare. Shomurodov non doveva giocare, quando però ho visto che Pavoletti non ne aveva più l'ho messo in campo sperando non avesse intoppi fisici. E' entrato bene, ha fatto una bella prestazione per farsi conoscere da tutti".

GRAZIE AI TIFOSI

"Sono stati straordinari, non me l'aspettavo già alla prima. Bellissimo, avevamo bisogno di loro e ne avremo bisogno per i nostri obiettivi, perché nei momenti difficili il sostegno della nostra gente sarà fondamentale. Stateci e soffiateci dietro!".