Boccia al Novara

11 ago 2023

Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Boccia che si trasferisce al Novara in prestito sino al termine della stagione sportiva 2023/24.

Classe 2001, cresciuto nel vivaio rossoblù, ha esordito tra i professionisti con la maglia dell’Olbia: in Gallura nella stagione 21/22 ha totalizzato 20 gare. Lo scorso campionato ha giocato tra le fila della Turris, sempre in C, collezionando 35 presenze.

Per il difensore ora una nuova tappa nel suo percorso di crescita.

Buona stagione, Salvatore.