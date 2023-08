Coppa Italia, apre anche la Sud

11 ago 2023

+ -

Novità in occasione della gara di Coppa Italia tra Cagliari e Palermo: anche la Curva Sud aprirà ai tifosi. Cresce l’attesa per il primo impegno ufficiale della stagione e all’Unipol Domus Curva Nord, Distinti e Tribuna sono già sold-out. Da qui la decisione di aprire anche un quarto settore per permettere a tutti, considerate le numerose richieste, di poter assistere dal vivo al match.

Sono 12.000 i tagliandi venduti sino a questo momento. I biglietti in Curva Sud, al costo di 5€, potranno essere subito acquistati - sino ad esaurimento posti – esclusivamente nei canali di vendita online TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate. Il ticket service di Piazza L’Unione Sarda aprirà, dalle 16 alle 20 di oggi (venerdì 11), solo per la vendita degli abbonamenti.

Sabato 12, giorno gara, il botteghino allo stadio resterà chiuso. Per facilitare le operazioni di ingresso si invitano i tifosi a recarsi all’Unipol Domus con ampio anticipo: i cancelli apriranno dalle ore 19.