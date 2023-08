10 ago 2023

Sono ufficiali i numeri di maglia per la stagione 23/24. Tra i nuovi arrivi Simone Scuffet ha scelto la 22; in difesa Tommaso Augello indosserà la 27. A centrocampo Jakub Jankto avrà la maglia numero 21; in attacco Eldor Shomurodov ha optato per la 61.

Questa la lista completa: