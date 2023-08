SALA STAMPA 🎙️

10 ago 2023

A due giorni da Cagliari-Palermo, gara valida per i trentaduesimi della Coppa Italia Frecciarossa, mister Claudio Ranieri analizza così il momento rossoblù.

CONTINUARE A MIGLIORARE

“Stiamo lavorando per farci trovare pronti a questi primi impegni ufficiali, quando arriverà qualche altro elemento ne parleremo. Col Palermo sarà una sfida da vincere, come sempre, per me anche le amichevoli sono fondamentali e con obiettivi importanti in palio. Passare il turno è importante per noi e per il Palermo, che è una squadra costruita per primeggiare in Serie B con alle spalle una super potenza come la proprietà del Manchester City. Sceglierò in base a chi sta meglio, è normale oggi avere qualche ragazzo affaticato e dovrò valutare bene tutto anche nell'ottica dello svolgimento della partita".

LO SPIRITO

“Bisogna sfruttare il soffio che ci arriva alle spalle dai tifosi e l'entusiasmo che ci circonda. Mi attendo di vedere a che punto siamo nella gestione dei carichi di lavoro, non tanto a livello mentale quanto fisico. Sta a me mettere la migliore formazione possibile in questo momento. Shomurodov? Sta continuando a lavorare, ha bisogno di integrarsi bene, è un ragazzo volenteroso e presto lo avremo al 100%. Su Radunovic sceglierò in tranquillità, in base a come sta, Jankto non voglio rischiarlo, per lo meno dall’inizio, anche se sta migliorando lavorando con il gruppo".

ENTUSIASMO CRESCENTE

“Sono felice di aver ravvivato l’orgoglio dei tifosi insieme ai ragazzi. Adesso abbiamo il dovere di continuare a far bene. Prenderemo delle sbandate, l’ho detto, dobbiamo portare in porto un carico importantissimo che è la salvezza. I nuovi arrivi si sono comportati subito bene, sono stati accolti al meglio dal nucleo storico e sono contento. C’è chi ha avuto problemi, chi non ne ha avuto, mi è dispiaciuto molto per i tre infortuni e speriamo di avere presto tutti a disposizione".