Verso la Coppa Italia

09 ago 2023

Nuova giornata di lavoro per i rossoblù di mister Ranieri in vista della gara di Coppa Italia. La squadra è stata impegnata inizialmente in una serie di esercizi di attivazione tecnica, accompagnati da un focus tattico svolto per reparti.

Hanno continuato il personalizzato Desogus e Pereiro.

Domani, giovedì 10, nuova seduta fissata al mattino. A seguire mister Ranieri incontrerà i media per presentare il primo impegno ufficiale della stagione. L’appuntamento è alle ore 11.30: la conferenza verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Club.