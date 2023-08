Ripresa ad Asseminello

07 ago 2023

Il Cagliari è ritornato ad Asseminello: per i rossoblù è iniziata la settimana che porterà al primo impegno ufficiale della stagione, la sfida di Coppa Italia contro il Palermo in programma sabato 12 agosto all’Unipol Domus (i biglietti).

Questo pomeriggio la squadra ha lavorato in due gruppi: i calciatori maggiormente impiegati nell’amichevole di Brest hanno svolto delle esercitazioni aerobiche di recupero e lavoro posturale. Per gli altri tecnica, possesso palla ed una partita giocata su campo ridotto. In chiusura sessione di lavoro aerobico.

Parzialmente in gruppo Jankto; personalizzato per Desogus, Pereiro e Radunovic.

Domani, martedì 8, la squadra sarà impegnata in una doppia seduta.