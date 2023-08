POST GARA 🎙️

05 ago 2023

Un'estate di lavoro per preparare il debutto ufficiale, due gol nelle cinque amichevoli disputate e la chiusura in Francia con un pareggio utile per continuare a lavorare con fiducia. A Brest, dopo l'1-1 firmato Pavoletti, parla Nunzio Lella.

TEST UTILE

"È stata partita vera, ci siamo confrontati con una squadra di livello, che stava molto bene atleticamente e dotata di ottimi valori. Noi forse non siamo stati brillantissimi, bravi però a rimanere sul pezzo e pareggiarla con Pavoletti, giocando una gara seria in linea col nostro precampionato".

OTTIMO PRECAMPIONATO

"Personalmente cerco sempre di dare tutto, sono felice dei due gol estivi ma l'aspetto realizzativo in questo momento conta fino a un certo punto. Mi metto a disposizione, il mister mi dà consigli e non lesina complimenti quando faccio bene. Per quanto riguarda il ruolo non è un problema, che sia sull'esterno o da mezzala il mio obiettivo è mettere in campo le mie qualità per il risultato di squadra".

TESTA ALLA COPPA ITALIA

"Dobbiamo guardare al futuro, ora si inizia con le gare ufficiali e bisogna farsi trovare pronti già da sabato prossimo con la Coppa Italia, dove vogliamo subito gioire insieme ai nostri tifosi".