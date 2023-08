Brest-Cagliari 1-1

05 ago 2023

Ultimo test precampionato per i rossoblù questa sera impegnati in un’amichevole internazionale in Francia, a Brest, squadra della Ligue 1. Allo stadio “Francis-Le Ble” finisce 1-1: padroni di casa in vantaggio al 12’ della ripresa con Satriano; al 25’ il pari di Pavoletti.

Mister Ranieri schiera Scuffet tra i pali, la difesa è a quattro con Zappa e Augello sugli esterni, la coppia di centrali è Dossena-Obert. In mediana ci sono Sulemana, Makoumbou, Deiola; Di Pardo e Luvumbo in avanti sono a supporto della punta centrale, Pavoletti. Si gioca davanti a circa 3.000 spettatori, in tribuna immancabile la presenza dei tifosi sardi emigrati oltre a quelli arrivati dall’Isola. Cagliari in campo con la terza maglia blu navy.



PRIMO TEMPO A RETI INVIOLATE

Dopo una fase di studio, al 15’ la prima vera azione pericolosa del match. Luvumbo scappa sulla sinistra e propizia un corner, batte Augello: Deiola si smarca molto bene al centro dell’area, solo di un soffio non arriva puntuale all’appuntamento con il gol. Al 27’ la risposta del Brest: Lala va al tiro dal limite al termine di un’azione corale, la palla non passa troppo distante dai pali. Al 35’ Brest vicino al vantaggio: cross da sinistra di Del Castillo, stacca di testa Chardonnet, la sua conclusione colpisce la parte inferiore della traversa e rimbalza in campo senza oltrepassare la linea di porta. Il primo tempo si chiude con Satriano che manda alto da buona posizione. Si va così al riposo sul risultato di 0-0.

PAVO-GOL PER L’1-1

Non ci sono cambi nell’intervallo. A inizio ripresa Pavoletti manda alto su punizione calciata da Augello. Poi all’8 Makoumbou rischia l’autogol per anticipare il diretto avversario, la palla deviata dal centrocampista sfiora il palo. Al 12’ il Brest va in vantaggio: Satriano prende palla e da oltre venti metri scaglia un tiro forte e preciso su cui Scuffet non può fare davvero nulla. Pochi minuti più tardi è ancora l’uruguaiano a rendersi pericoloso, Scuffet questa volge respinge la conclusione ravvicinata dell’attaccante. Reagisce il Cagliari: al 17' cross di Luvumbo, sponda di Deiola, Pavoletti gira versa Bizot manda in angolo. Per l’attaccante livornese il gol è solo rimandato: Augello si guadagna una posizione da sinistra, è lui stesso a incaricarsi della battuta. Il cross è perfetto, così come lo stacco di testa di Pavoletti che indirizza la palla sul palo più lontano. Al 25’ è 1-1. Entrano Oristanio, Nandez e Azzi al posto di Zappa, Deiola e Augello. Al 37’ è la volta di Viola, Kourfalidis, Lella per Pavoletti, Makoumbou e Sulemana. Al 41’ Obert manda in angolo una palla insidiosa. Al 44’ Luvumbo calcia alto, servito bene da Oristanio. È l’ultima azione del match: il Cagliari chiude il precampionato con 4 vittorie e 1 pareggio. Ora testa alla Coppa Italia.



TABELLINO

BREST: Bizot; Lala, Chardonnet, Brassier, Locko (21’ s.t. Dari); Lees-Melou (37’ s.t. M’Bock), Magnetti (21’ s.t. Martin), Pereira Lage (21’ s.t. Camara), Del Castillo (33’ s.t. Camblan), Le Douaron; Satriano (33’ s.t. Dembele). A disp.: Coudert, Herelle. All. Roy

CAGLIARI: Scuffet; Zappa, (26’ s.t. Oristanio), Dossena, Obert, Augello (26’ s.t. Azzi), Sulemana (37’ s.t. Viola), Makoumbou (37’ s.t. Lella), Deiola (26’ s.t. Nandez), Di Pardo, Pavoletti (37’s.t. Kourfalidis), Luvumbo. A disp.: Iliev, Aresti, Goldaniga, Altare, Capradossi, Travaglini, Shomurodov. All. Ranieri

RETI: 12’ s.t. Satriano; 25’ s.t. Pavoletti

ARBITRO: François Letexier