La maglia Third 23/24

05 ago 2023

Esordirà nell’amichevole di oggi a Brest (inizio ore 18) la “Maglia Gara Third” per la stagione 23/24. Una maglia dedicata alla città di Cagliari e alla forte identità del Club, celebrando così valori e senso di appartenenza che animano la squadra e la sua gente. Ecco perché il lancio del kit è incentrato sul cuore di Cagliari, con il quartiere Castello protagonista, per un “urban style” a tinte blu navy che sottolinea una volta di più la filosofia improntata all’eleganza a tutti i livelli. CLICCA QUI PER ACQUISTARE.

LA MAGLIA

Realizzata in 100% Poliestere riciclato Check Mesh e certificato Repreve, con un filato sottoposto a trattamento wicking che garantisce maggiore traspirabilità e velocizza l'asciugatura, il girocollo presenta la bordatura interrotta sul davanti. Caratteristiche sono la microforatura a taglio laser realizzata nei punti di maggiore sudorazione per favorire l’espulsione del sudore e una rapida asciugatura e la foratura su petto, spalle e sottobraccio con tergisudore personalizzato. Nei bordi delle maniche realizzate con colore a contrasto rosso, viene raffigurata la danza tradizionale sarda, simbolo della Sardegna come il Cagliari Calcio, ed emblema di quei sentimenti di unione e gioia che il Club ispira nel suo popolo. Lo stemma del Cagliari Calcio sul fronte, lato cuore, è affiancato dal logo EYE Sport sul lato opposto, entrambi prodotti con un innovativo silicone ribassato e alleggerito. Il logo EYE Sport è anche sulla manica sinistra. Sul retro è stampata la scritta “Casteddu”, nuova versione per la stagione 23/24 con richiami in tutto il merchandising ufficiale rossoblù. Il tag NFC è presente sul fronte, in basso a sinistra, dal quale si accede al gioco Eye Sport Football League

I PANTALONCINI

Caratterizzati da una base blu navy con orlo inferiore sfumato rossoblù. Come già nella maglia, all’interno della sfumatura è impresso un richiamo alla danza tradizionale sarda. Il tessuto Interlock assicura comfort e leggerezza durante le prestazioni, sottoposto al trattamento wicking che garantisce maggiore traspirabilità e velocizza l'asciugatura. L’aderenza al girovita è garantita dai classici laccetti in cotone e dall’elastico Jacquard, con intramati tono su tono le scritte Eye Sport e Cagliari Calcio. Sulla gamba destra compare lo stemma del Club e sulla sinistra il logo EYE Sport, entrambi prodotti con un innovativo silicone ribassato e alleggerito, gli spacchetti laterali assicurano maggiore libertà di movimento

I CALZETTONI

I calzettoni presentano una struttura blu con dettagli rossi. Sono realizzati in poliammide ed elastan, con piede in cotone. Presentano una zona di compressione a coste all'altezza del tendine d'Achille che garantisce maggiore supporto, con trama alleggerita sul polpaccio per migliorare il comfort. Sullo stinco è presente la scritta Cagliari e sul risvolto superiore il logo EYE Sport.

MISSIONE EMISSIONI ZERO

EYE Sport e il Cagliari Calcio rispettano l'ambiente realizzando capi ecosostenibili confezionati con materiali compostabili. Lo stabilimento di Cagliari dove avviene l’intero processo di produzione del Kit Gara Third è alimentato dai pannelli fotovoltaici, che consentono un ciclo produttivo 100% green. I prodotti sono confezionati all'interno di sacchetti compostabili plastic-free. Il Kit Gara Third è un Prodotto Ufficiale EYE Sport per Cagliari Calcio, Made in Sardegna, ed è ora disponibile su eyesportshop.com, su cagliaricalcio.com, negli store del Cagliari Calcio, in tutti i negozi monomarca e nei rivenditori autorizzati EYE Sport.