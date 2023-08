Ultimo allenamento in Val d’Aosta

04 ago 2023

Ultimo allenamento allo stadio “Brunod”: questa mattina, agli ordini di mister Ranieri e del suo staff, la squadra ha svolto una seduta di lavoro principalmente dedicata a tattica e forza.

Dopo due settimane a Châtillon-Saint-Vincent, nel pomeriggio il gruppo lascerà così la Val d’Aosta per volare in Francia: sono 24 i rossoblù che prenderanno parte alla trasferta transalpina, non convocati i calciatori Desogus, Jankto, Pereiro e Radunovic, impegnati in un lavoro personalizzato.

Il Cagliari scenderà in campo domani, sabato 5, allo stadio “Francis-Le Blé” (ore 18) contro i padroni di casa del Brest, compagine che milita in Ligue 1, massima divisione del campionato francese (i biglietti). Sarà l’ultima amichevole prima dell’inizio dell’impegni ufficiali: il 12 agosto all'Unipol Domus il Cagliari affronterà il Palermo in Coppa Italia (i biglietti).