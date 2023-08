Possessi e lavoro atletico

03 ago 2023

Volge al termine la preparazione precampionato del Cagliari in Val d’Aosta: archiviata la terza amichevole giocata tra Châtillon e Saint-Vincent (ieri al “Brunod” la vittoria per 2-1 contro il Como, qui gli highlights), i rossoblù di mister Ranieri si sono allenati di nuovo questo pomeriggio.

La seduta, iniziata con degli esercizi di attivazione, è proseguita con delle esercitazioni sul possesso palla; in chiusura il gruppo ha svolto un lavoro aerobico intermittente.

Hanno proseguito la loro tabella di lavori personalizzati in campo Desogus, Jankto e Pereiro. Palestra per Radunovic: il portiere deve smaltire un'otite.

Domani, venerdì 4, dopo l’allenamento del mattino, la squadra lascerà il ritiro valdostano per volare in Francia, a Brest, e giocare l’ultimo test precampionato in programma sabato alle 18 (i biglietti).