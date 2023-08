Cagliari-Como 2-1

02 ago 2023

L’ultima amichevole del Cagliari in Valle d’Aosta si chiude con la vittoria in extremis per 2-1 dei rossoblù, padroni del campo per larghi tratti e autori di numerosi tentativi alla porta avversaria. La sblocca Lella nel primo tempo al 32', nella ripresa il pareggio di Blanco al 20', poi decide Viola dal dischetto allo scadere dopo un'azione da campione di Luvumbo.

Allo stadio “Ernesto Brunod” di Châtillon si gioca davanti a circa 700 spettatori, per gran parte tifosi rossoblù da ogni parte del nord Italia e d'Europa. A bordocampo c’è il presidente Tommaso Giulini.

Mister Ranieri schiera Scuffet in porta con Zappa, Goldaniga, Obert e Augello a formare la linea di difesa. Centrocampo a quattro: gli interni sono Makoumbou e Sulemana, a destra spinge Kourfalidis, a sinistra c’è Lella. In avanti la coppia Pavoletti e Oristanio.

IN VANTAGGIO CON LELLA

Il Cagliari parte subito forte. Al 2’ Pavoletti sfrutta un’indecisione della difesa comasca e da posizione ravvicinata gira al volo in semirovesciata, para Semper. Al 5’ ancora Pavoletti: serve in profondità Oristanio che a tu per tu con Semper non riesce ad angolare, tiro respinto. Al 7’ è sempre protagonista l’attaccante livornese: cross da sinistra di Augello, il 30 rossoblù stacca di testa al centro dell’area, ma la palla sorvola la traversa. Al 16’ incursione di Zappa che parte da destra, si accentra e serve Lella: la conclusione è centrale, si salva ancora una volta Semper. Al 32’ arriva il vantaggio del Cagliari: Lella sfonda al centro tagliando in due la difesa avversaria, entra in area e di interno destro sigla l’1-0. Seconda rete per il centrocampista pugliese in questo precampionato, dopo quella realizzata con la Roma U19. Al 39’ la prima vera azione pericolosa del Como: il tiro di Bellemo dal limite vola alto con Scuffet comunque sulla traiettoria. Poi Iovine va vicino al gol: messo in moto da Cerri si ritrova davanti a Scuffet, il portiere friulano è bravo a chiudere lo specchio e a respingere il tiro in angolo. Da corner è poi Odenthal ad andare alla conclusione, ma il tiro debole si spegne sul fondo.

LA DECIDE VIOLA

Nell’intervallo sono nove i campi operati da mister Ranieri, che gestisce il minutaggio dei suoi. Resta tra i pali Scuffet; in difesa Di Pardo, Dossena, Altare e Travaglini. Nuova linea a quattro con Nandez, Viola, Deiola e Azzi. In attacco c’è Luvumbo, supportato da Kourfalidis. Al 2’ Deiola tira da fuori al volo, Vigorito – subentrato a Semper – manda alto; poi da corner il centrocampista di San Gavino colpisce di testa, palla di poco fuori. Al 16’ esce Kourfalidis e debutta in amichevole il neo acquisto Eldor Shomurodov, che pochi minuti più tardi scappa a sinistra e va al tiro, esterno della rete. Al 20’ il pareggio del Como: indecisione della retroguardia rossoblù, ne approfitta Blanco per l’1-1. Al 30’ entra anche Capradossi al posto di Dossena. Al 35’ Cagliari vicino al raddoppio: parte Luvumbo sulla trequarti che con un ottimo filtrante serve Shomurodov che davanti al portiere cerca il dribbling, palla intercettata e azione che sfuma. Al 45’ Luvumbo parte da sinistra, entra in area e si guadagna un rigore: è Viola ad incaricarsi della battuta dal dischetto. Il 10 rossoblù spiazza il portiere per il 2-1 finale.

IL TABELLINO

CAGLIARI: Scuffet; Zappa (1’ s.t. Di Pardo), Goldaniga (1’ s.t. Dossena, 30’ s.t. Capradossi), Obert (1’ s.t. Altare), Augello (1’ s.t Travaglini); Kourfalidis (16’ s.t. Shomurodov), Makoumbou (1’ s.t. Viola), Sulemana (1’s.t. Deiola), Lella (1’ s.t. Nandez), Pavoletti (1’ s.t. Luvumbo), Oristanio (1’ s.t. Azzi). A disposizione: Radunovic, Aresti. All. Ranieri

COMO: Semper (1’ s.t. Vigorito); Odenthal (1’ s.t. Cassandro), Iovine (1’ s.t. Barba), Rocco (1’ s.t. Scaglia), Vignali (1’ s.t. Kerrigan), Bellemo (1’s.t. Arrigoni), Nielsen (1’ s.t. Baselli), Ioannou (1’ s.t. Sala), Chajia (1’ s.t. Blanco), Cerri (1’ s.t. Kone), Cutrone (1’ s.t. Gabrielloni). A disposizione: Bolchini, Gatti, All.: Longo

ARBITRO: Ghersini di Genova

RETI: 32’ p.t Lella; 20’ s.t. Blanco; 45’ s.t. Viola