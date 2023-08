Esercitazioni tattiche

01 ago 2023

+ -

Nuova giornata di lavoro allo stadio “Brunod” di Châtillon: i rossoblù sono stati impegnati in una doppia seduta di allenamenti. In ritiro con la squadra anche l’Amministratore Delegato Corporate, Carlo Catte, accompagnato dal Direttore sportivo, Nereo Bonato. Al mattino il gruppo ha svolto una serie di lavori tattici; al pomeriggio esercitazioni tecnico-tattiche in campo e forza in palestra.

Domani, mercoledì 2, allenamento al mattino; alle 17, sempre al “Brunod” l’amichevole contro il Como, l’ultimo test in Valle d’Aosta. I biglietti potranno essere acquistati online (clicca qui): all’interno della piattaforma verrà indicato il settore di riferimento per i tifosi rossoblù. In caso di disponibilità residua, e fino a esaurimento posti, sarà aperto anche il botteghino presso gli impianti sportivi.