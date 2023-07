L'abbraccio di Saint-Vincent e Châtillon

30 lug 2023

Bagno di folla per i rossoblù che questa sera in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Saint-Vincent hanno ricevuto l'abbraccio dei tifosi, arrivati per l'occasione da tutto il centro-nord Italia. Sul palco il gruppo al completo, guidato da mister Claudio Ranieri con lo staff tecnico. A fare gli onori di casa i sindaci di Saint-Vincent e Châtillon, Francesco Favre e Camillo Dujany, accompagnato dall’assessore allo Sport, Luigi Girola.

"Qui in Valle d'Aosta ci troviamo davvero bene, si lavora nel clima migliore, anche a livello di entusiasmo: ci sono le condizioni ideali per prepararci al meglio al campionato. I nostri obiettivi possono essere raggiunti solo se a soffiarci dietro ci sono i nostri tifosi: è proprio grazie a loro e alla dedizione di un gruppo di ragazzi straordinari che siamo riusciti a ritornare in Serie A", le parole di Claudio Ranieri davanti a centinaia di spettatori.

A nome della squadra il capitano Leonardo Pavoletti: "Tutti insieme siamo riusciti a fare qualcosa di incredibile, abbiamo fatto gioire tutto un popolo. Adesso c'è da vivere una nuova storia, ci portiamo dietro emozioni fortissime che non potranno fare altro che caricarci per il futuro".

Nel corso della serata mister Ranieri ha ricevuto anche il premio “Costruiamo Gentilezza nello sport", ideato da Ussi Toscana e dall’associazione “Cor et Amor”, con l’Associazione Stampa Toscana, per il fair play dimostrato in occasione di Bari-Cagliari: “Resterà indelebile quel suo gesto rivolto ai propri tifosi di “tifo per” e non tifo contro”, invitandoli ad applaudire gli avversari”, si legge nelle motivazioni. Il Premio, che ha come simbolo la maglia con i colori dei bambini, riconosce i messaggi positivi dello sport.