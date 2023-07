Domenica in campo

30 lug 2023

+ -

Dopo il buon test di ieri sera contro la Juventus Next Gen (qui gli highlights), i rossoblù si sono ritrovati questa mattina allo stadio di Châtillon per una nuova seduta di allenamento. Due i gruppi di lavoro: i calciatori più impiegati ieri hanno svolto una sessione di scarico in palestra. Per gli altri attivazione in campo, esercitazioni sul possesso palla e partite ad alta intensità.

La ripresa è fissata per domani, lunedì 31. Questa sera la squadra incontrerà i tifosi a Saint-Vincent: l’appuntamento è nella centrale piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, alle ore 21.30.