Delpupo al Pontedera

31 lug 2023

Il Cagliari Calcio comunica la cessione al Pontedera del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Isaías Delpupo che si trasferisce in prestito sino al termine della stagione sportiva 2023/24.

Classe 2003, argentino di El Socorro, è cresciuto negli anni all'interno del Settore giovanile rossoblù, arrivando a totalizzare 62 presenze e 5 reti con la Primavera e mettendo in mostra le sue qualità tecniche unite a duttilità tattica tra centrocampo e attacco. Lo scorso 3 febbraio ha esordito in prima squadra in trasferta contro il Modena.

In Toscana potrà continuare la sua crescita nel calcio professionistico.

Buona stagione, Isaías.