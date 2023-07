POST GARA 🎙️

29 lug 2023

Dopo il 3-0 alla Juventus Next Gen nella seconda amichevole del ritiro valdostano, Adam Obert parla così dal prato del "Piergiorgio Perucca" di Saint-Vincent.

PRONTI PER LA STAGIONE UFFICIALE

"È una stagione importante e sento la responsabilità come tutti, a maggior ragione dopo la cavalcata meravigliosa dello scorso anno che ci ha portato in Serie A e fatto enormemente felici. Sono molto motivato, voglio fare bene per me e per tutta la squadra, voglio crescere sempre per dare un contributo sempre maggiore e farmi trovare pronto in uno scenario come la Serie A".

TEST VALIDO

"Oggi era un test probante a livello fisico e atletico, loro si sono chiusi bene, soprattutto all'inizio, ma poi muovendo la palla come ci ha chiesto il mister in allenamento alla fine sono arrivati i gol e maggiori certezze nei movimenti".

SEMPRE IN CRESCITA

"C'è una buona intesa con Dossena, così come con gli altri. Sceglierà il mister quello che è il mio ruolo, se centrale o terzino sinistro, sono a disposizione. Il mio rendimento? Due stagioni fa ero all'esordio in Serie A, oggi ho maggiore esperienza e voglio dire la mia. Sono concentrato e conscio dell'opportunità e del lavoro che dovrò fare".

RANIER E STAFF, FEELING SOLIDO

"Già ai tempi della Sampdoria mi sono allenato qualche volta con la prima squadra guidata dal mister, è molto bello averlo come punto di riferimento anche qui in Sardegna. Conosco bene anche tutto il tuo staff ed è sicuramente un vantaggio. Le palle inattive? Ho sempre battuto i corner e ora lo stiamo provando con il mister e lo staff, mi sono preparato al meglio anche su questo aspetto tattico. È importante saper aiutare la squadra su più fronti. Tutti dobbiamo dare tutto e vedo un bel gruppo che sta rinforzandosi. La salvezza è l'obiettivo e stiamo lavorando uniti in questa direzione".

IN VALLE AL TOP

"Ci stiamo trovando molto bene qui in Valle d'Aosta, ci si allena alle temperature giuste, in Sardegna c'era molto caldo e qui invece si riesce a spingere al massimo. I campi sono in ottime condizioni e la comunità locale ci ha accolto molto bene".

FORZA RAGAZZI

"Quelle di Rog, Mancosu e Lapadula sono tutte perdite pesanti che ci dispiacciono molto, spero torneranno il più presto possibile, noi daremo il massimo anche per loro. Ci siamo parlati in spogliatoio e ci siamo promessi che spingeremo al massimo anche per loro".

GIOVANI DI PROSPETTIVA

"Siamo tanti giovani di valore in questo Cagliari e il mister non guarda l'età e questo per me è il massimo. Voglio fare uno step importante in stagione, ma io mi sento pronto per questa nuova annata complessa e importante".