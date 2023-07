Cagliari-Juventus Next Gen 3-0

29 lug 2023

Secondo test in Valle d’Aosta per il Cagliari di mister Ranieri: allo stadio “Perucca" di Saint-Vincent i rossoblù hanno affrontato in amichevole la Juventus Next Gen, compagine di Serie C. Tre a zero il risultato finale, protagonista Zito Luvumbo con una tripletta nella ripresa.

ROSSOBLÙ VICINI AI GOL

Davanti a Radunovic, la difesa si schiera a quattro con Zappa, Dossena, Obert e Augello; a centrocampo la linea mediana è formata da Sulemana, Deiola e Makoumbou; in avanti Oristanio e Azzi sono a supporto della punta Pavoletti.

La prima occasione è proprio dall’attaccante: al 12’ Zappa fa partire un cross da destra, Pavoletti arriva sul secondo palo ma di testa non riesce ad indirizzare verso la porta. Pochi minuti più tardi Augello scatta a sinistra e mette in mezzo un ottimo pallone: Oristanio sfiora andando vicino all’1-0. Al 15’ è Azzi a tentare la via della rete: il suo tiro inquadra lo specchio della porta, ma è centrale, para Garofani.

Si gioca davanti a circa 1.400 spettatori, sono in tanti e calorosi quelli di fede rossoblù, arrivati soprattutto dal Centro-Nord della Penisola. Al 31’ bella azione corale: è Deiola a recuperare palla a centrocampo e a lanciare Azzi che serve Oristanio; l’attaccante mette in mezzo, è lo stesso Azzi a fare sponda per Pavoletti, che colpisce di testa ma la conclusione è debole. Al 40’ ci prova Augello: si accentra e tira con il destro, blocca il portiere bianconero. È sempre il Cagliari ad avere il pallino del gioco ma la rete non arriva: la prima frazione si chiude così sullo zero a zero.

LUVUMBO DECISIVO

La ripresa si apre con un buono spunto di Zappa che arriva sul fondo e mette in mezzo, la difesa respinge. Al 16’ mister Ranieri ridisegna il Cagliari, dando minuti a Nandez, Viola, Altare, Lella, Travaglini, Luvumbo e Di Pardo, al posto di Dossena, Deiola, Augello, Zappa, Makoumbou, Pavoletti e Oristanio. Al 26’ è Luvumbo a portare in vantaggio i rossoblù: angolo da sinistra di Viola, raccoglie Luvumbo in area, stop di destro, dribbling secco e conclusione di sinistro sul primo palo. Entrano anche Aresti e Capradossi al posto di Radunovic e Obert.

Al 31’ Cagliari vicino al raddoppio, Viola sfrutta una distrazione difensiva dei bianconeri, la sua conclusione ravvicinata viene respinta dal portiere, la palla arriva ancora a Luvumbo che sfiora il palo. Il raddoppio dell’angolano arriva però al 37’: lancio di Viola, Gori perde il tempo, brucia tutti Luvumbo che deposita in rete con un morbido pallonetto di testa. Al 44’ sempre Luvumbo cala il tris: riceve da Nandez, entra in area e di destro incrocia battendo il portiere. Finisce tre a zero: prossimo impegno per rossoblù mercoledì 2 agosto contro il Como (ore 17), questa volta al "Brunod" di Chatillon.

CAGLIARI: Radunovic (26’ s.t. Aresti), Zappa (16’ s.t. Di Pardo), Dossena (16’ s.t. Altare), Obert (26’ s.t. Capradossi), Augello (16’ s.t. Travaglini), Oristanio (16’ s.t. Nandez), Deiola (16’ s.t. Viola), Makoumbou (16’ s.t. Lella), Sulemana, Azzi; Pavoletti (16’ s.t. Luvumbo). A disposizione: Iliev, Kourfalidis. All.: Ranieri

JUVENTUS NEXT GEN: Garofani (1’ s.t Gori), Mulazzi (1’ s.t. Perozzi); Poli (1’ s.t. De Marino), Muharemovic (16’ s.t. Citi), Turicchia (1’ s.t. Rouhi), Maressa (16’ s.t. Valdesi), Savona (1’ s.t. Leo), Sersanti (1’ s.t. Doratiotto), Mbangula (1’ s.t. Da Graca), Cudrig (1’ s.t. Lipari), Cerri (1’ s.t. Mancini). A disposizione: Scaglia, Ntenda. All.: Brambilla

ARBITRO: Gualtieri di Asti

RETI: nel secondo tempo al 26’, 37’, 44’ Luvumbo