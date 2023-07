Forza e partitelle

28 lug 2023

Nuova giornata di allenamenti a Châtillon per il Cagliari: al mattino il gruppo ha svolto degli esercizi di attivazione, accompagnati da lavori sul possesso palla ed una partita tattica. Nel pomeriggio squadra divisa in due gruppi: forza in palestra ed esercitazioni tecnico-tattiche in campo.

Domani, sabato 29, i rossoblù si alleneranno al mattino sempre allo stadio “Brunod” di Châtillon con ingresso libero dalle 10. Al pomeriggio alle 19 è in programma l’amichevole contro la Juventus Next Gen (serie C) allo stadio “Perucca" di Saint-Vincent: i biglietti potranno essere acquistati esclusivamente online (clicca qui).

All’interno della piattaforma, al momento dell’acquisto, sarà indicato il settore di riferimento per i tifosi rossoblù, cancelli aperti da due ore prima del fischio d’inizio. In caso di disponibilità residua, e fino a esaurimento posti, sarà aperto anche il botteghino presso gli impianti sportivi.