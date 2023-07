INTERVISTA 🎙️

28 lug 2023

Il ritorno nel calcio italiano, per la prima volta a livello professionistico dopo la trafila giovanile in Campania e lo sbarco all'Inter. Ma soprattutto dopo due anni molto formativi e fondamentali per la crescita umana e professionale. Gaetano Oristanio è un condensato di emozione, voglia di dare immediatamente tutto per il rossoblù e curiosità per un mondo nuovo dove farsi apprezzare.

BIENNIO CRUCIALE

"Ho visto la finale di Bari", esordisce guardando al passato rossoblù, "qualcosa di molto emozionante anche da lontano. Ho vissuto in Olanda in questi due anni, ma non ho mai mancato di seguire quello che accadeva in patria. Volevo nuovamente mettermi alla prova in Italia, arrivo da un Paese con cultura e modi di pensare totalmente differenti, come la filosofia Cruyff alla base di ogni Società: sono felice di avere vissuto questa esperienza al Volendam perché è un Club perfetto per maturare. Ciò che conta è non mollare mai, ascoltare i consigli giusti, credo che il lavoro paghi sempre e il campo sia l'unico giudice".

I PRIMI PASSI

"Ho iniziato grazie a mio padre, gli devo tutto perché è stato anche mio allenatore quando ero bambino. A Roccadaspide, nel Cilento (provincia di Salerno), ho mosso i primi passi per muovermi poi in altre società del territorio fino ad arrivare all'Inter".

CARATTERISTICHE TECNICHE

"Sono un giocatore che ama puntare l'uomo e la porta, non ho punti di riferimento specifici a livello di individui del grande calcio, è importante saper fare le due fasi e quindi devo crescere sotto ogni punto di vista. Posso giocare in diverse posizioni nella zona offensiva, non c'è solo il gol perché contano anche altre doti che puoi mettere a disposizione della squadra".

SGUARDO AL FUTURO

"La presenza di un grande allenatore come Ranieri ha influito ovviamente sulla mia scelta di venire a Cagliari, è normale che incontrare un mister di questo profilo alletti un calciatore e lo spinga a mettersi a disposizione. La Nazionale? Un sogno da inseguire giorno dopo giorno lavorando bene sul campo".

IL GRUPPO

"Non conoscevo nessuno come compagno di squadra, mentre avevo incrociato alcuni come avversari nel campionato Primavera, penso ai miei coetanei classe 2002 che oggi condividono con me lo spogliatoio. Ho trovato un gruppo sano, forte, unito, che mi sta aiutando tanto a inserirmi. Adesso è il momento di mettere i carichi giusti e costruire il cammino che abbiamo davanti".

ESEMPIO PER I GIOVANI

"Quando ero piccolo amavo andare allo stadio da tifoso, lì si vive l'emozione vera e pura per il calcio, quindi non vedo l'ora di incontrare la nostra gente e in particolare i più giovani. Speriamo di toglierci delle soddisfazioni e gioire tutti insieme".