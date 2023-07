Esercitazioni tecnico-tattiche

27 lug 2023

Prosegue senza sosta la preparazione precampionato nel ritiro di Châtillon-Saint Vincent: dopo l’amichevole di ieri vinta contro la Roma U19, i rossoblù sono scesi in campo oggi per una nuova doppia seduta di allenamento. Questa mattina due i gruppi di lavoro: i calciatori maggiormente impiegati in gara hanno svolto un lavoro defaticante in palestra; per gli altri attivazione, possesso palla e partitella ad alta intensità. Nel pomeriggio per tutti lavori dedicati a tecnica e tattica: in campo anche il neo acquisto Eldor Shomurodov; regolarmente in gruppo Nahitan Nandez ed Elio Capradossi.

Domani, venerdì 28, è in programma una nuova doppia seduta (alle 10 e alle 17.30) sempre allo stadio “Brunod” di Châtillon con ingresso libero. Sabato secondo test in Valle d’Aosta contro la Juventus Next Gen allo stadio “Perucca" di Saint-Vincent: appuntamento alle 19 (i biglietti).