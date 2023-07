POST GARA 🎙️

26 lug 2023

Gabriele Zappa parla così sul prato del "Perucca" di Saint-Vincent dopo il test vinto 4-1 contro la Roma U19.

MIGLIORARE OGNI GIORNO

“Abbiamo giocato una buona gara, è un test importante per continuare a crescere. Serve mettere benzina sulle gambe a livello fisico e maturare come certezze tecniche e tattiche, oltre all'intesa tra individui e reparti. Personalmente ho avuto sensazioni ancora migliori rispetto alla partita di Olbia, come è normale che sia, sono contento e carico per questa nuova avventura al mio quarto anno di Cagliari. Il ruolo? A quattro o a cinque per me cambia poco, amo mettermi a disposizione per questi colori e cercare di dare il meglio".

SEMPRE PIÙ SOLIDO

“Mi sento sempre più in fiducia, anche grazie a mister Ranieri, ma nel calcio ogni giorno devi lavorare perché tutto può cambiare in meglio o in peggio, quindi non penso a quello che ho fatto né a fermarmi. Negli anni sono cresciuto ma devo ancora fare molto nel mio percorso. Sento addosso questa maglia, abbiamo gioito per il traguardo della Serie A e bisogna lavorare per conquistarne altri tutti insieme".

IL RICORDO DI UN SOGNO

“Abbiamo fatto qualcosa di meraviglioso tornando subito in Serie A in quel modo, ma ora c'è da scrivere una nuova storia, guardando al futuro a cominciare dalla Coppa Italia contro il Palermo e poi subito in campionato con Torino e Inter. Siamo un bel gruppo, chi arriva si inserisce bene, sono arrivati diversi ragazzi validi e quindi è bello lavorare ancora insieme. Io e Pavoletti? Abbiamo una bella intesa, in area di rigore è un fenomeno e per un terzino è facile mettere palloni invitanti".

STOP ROG

"Aspettiamo, speriamo non sia niente di serio perché un giocatore importantissimo per noi. Vedremo quando si saprà di più".







“Mi sento in qualche modo anche un senatore e qui mi trovo bene con tutti. Abbiamo festeggiato tanto insieme per la Serie A, anche se un paio di tagli e i capelli biondi spariranno (ride, ndr) e tengo tanto a questa maglia”.