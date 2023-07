Roma U19 – Cagliari 1-4

26 lug 2023

+ -

Prima uscita stagionale in Valle d’Aosta per il Cagliari impegnato contro la Roma U19 allo stadio “Perucca” di Saint-Vincent:4-1 il risultato finale con le reti di Pereiro, Lella, Oristanio, Azzi.

I rossoblù di mister Ranieri partono con Scuffet in porta, linea di difesa a quattro formata da Di Pardo, Goldaniga, Altare, Travaglini; mediana a tre con Rog, Viola e Lella, Kourfalidis ad agire sulla trequarti, in avanti la coppia Luvumbo-Pereiro.

SUBITO PEREIRO, RADDOPPIA LELLA

Al 3’ è proprio l’uruguaiano a prendersi la scena: recupera palla al limite dell’area, si libera dell’avversario con un dribbling secco e deposita in rete per l’1-0. Il raddoppio arriva al 32’: scatta in profondità Luvumbo che si accentra da sinistra, entra in area e di sinistro scaglia un tiro forte che si stampa sul palo; la palla arriva a Lella che, sempre con il mancino, incrocia battendo il portiere. Pochi minuti più tardi è ancora l’angolano ad andar vicino al gol, ma il suo tiro a sfiora l’incrocio. Al 37’ è quindi la Roma a rendersi pericolosa: Costa Cesco si libera e va alla conclusione dai 20 metri, la palla non passa lontana dalla traversa con Scuffet comunque in controllo. La prima frazione si chiude così sul risultato di 2-0.

LA RIPRESA

I rossoblù si presentano nella ripresa con la stessa formazione: al 9’ è sempre Luvumbo insidioso con una conclusione che sfiora il palo. Girandola di cambi: entrano Zappa, Dossena, Obert, Augello, Makoumbou, Azzi, Oristanio e Pavoletti per Di Pardo, Goldaniga, Altare, Travaglini, Rog, Kourfalidis, Pereiro e Luvumbo. Poi anche Scuffet lascia il posto ad Aresti. Al 18’ su angolo di Augello Obert anticipa tutti ma di testa manda alto di poco. Cala il tris Oristanio: al 25’ scappa imprendibile sulla destra e da dentro l’area incrocia sul palo più lontano. Al 34’ la quarta rete: Lella si libera e va al cross sul secondo palo, dove arriva di testa Azzi. Al 36’ la Roma 19 trova la rete con Vetkal, gran tiro da fuori, nulla può Aresti che subito dopo sarà invece decisivo in uscita bassa. Cagliari vicino alla quinta rete ancora con Obert di testa al 40’ che colpisce il palo; poi è Zappa a sfondare a destra: palla per Pavoletti, l’attaccante calcia a botta sicura ma respinge il portiere. E’ l’ultima emozione del match: prossima gara per i rossoblù sabato 29 contro la Juventus Next Gen.