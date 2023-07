La maglia Away 23/24

26 lug 2023

A trent’anni dall’inizio della storica cavalcata europea dei rossoblù, che sfiorarono la conquista della finale di Coppa UEFA, la Maglia Gara Away per la stagione 23/24 (ACQUISTA QUI) si ispira a quella indossata dalla squadra allora capitanata da Matteoli e guidata in panchina da Giorgi, con le gesta di Dely Valdes, Oliveira e tutti gli altri componenti di quella memorabile rosa.

Un ricordo indelebile, quello dell’avventura europea: l’eco del Sant’Elia e delle trasferte in Romania, Turchia, Belgio e nord Italia contro Juventus e Inter; l’abbraccio esultante delle migliaia di sardi sotto la neve di Malines e al “Delle Alpi”; il diluvio al Sant’Elia contro il Trabzonspor; la doppia sfida agrodolce contro l’Inter.

LA MAGLIA GARA AWAY NEL DETTAGLIO

Il bianco è il colore principale, rossoblù il colletto a polo con bottone a pressione e il giromanica, ripresi dalla divisa dei ragazzi del 1994; la trama - stampata a sublimazione - ricorda le onde del mare con un effetto anni '90 richiamante la maglia del passato. Sul risvolto inferiore sono impresse le partite e i risultati di quel sogno europeo. Sui pannelli laterali della maglia il logo del Club si ripete tono su tono, mentre gli spacchetti laterali sono personalizzati con la data dello scudetto del Cagliari Calcio 1969/1970, presente sullo stemma dell'epoca.

La maglia è realizzata in tessuto Interlock, che garantisce leggerezza e traspirabilità offrendo la massima libertà di movimento unita ad altissimo livello di comfort. Le spalle e i pannelli laterali della maglia sono realizzati in tessuto Mesh, anch’esso improntato alla massima traspirabilità e il tergisudore è personalizzato con la scritta “EYE Sport Cagliari Calcio”. Nella parte anteriore compare lo stemma del Cagliari Calcio dalla parte del cuore, il logo EYE Sport sul lato opposto del petto. Entrambi sono realizzati in uno speciale silicone ribassato e alleggerito per favorire l'elasticità del capo, l’aderenza dell’applicazione al tessuto e la leggerezza del capo finito. Sulla manica sinistra è stampato il logo EYE Sport, mentre nel retro ecco “Casteddu”, nuova versione per la stagione 23/24 con richiami in tutto il merchandising ufficiale rossoblù. In basso a sinistra, nella parte anteriore, il tag NFC, dal quale si accede al gioco Eye Sport Football League.

I PANTALONCINI GARA AWAY

Anch'essi ispirati alla maglia del 93-94, sono caratterizzati da una base bianca con orli rossoblù e realizzati in tessuto Interlock. L’aderenza al girovita è garantita dai classici laccetti di cotone blu e dall’elastico in Jacquard, con intramati tono su tono la scritta EYE Sport e Cagliari Calcio. Sulla gamba destra compare lo stemma del Club e sulla sinistra il logo EYE Sport, entrambi realizzati come per la maglia in uno speciale silicone ribassato e alleggerito. Gli spacchetti laterali con personalizzazione interna assicurano maggiore comfort durante il movimento.

I CALZETTONI

Realizzati in tessuto poliammide ed elastan, con piede in cotone, presentano una zona di compressione a coste all'altezza del tendine d'Achille che garantisce maggiore supporto, con trama alleggerita sul polpaccio per migliorare il comfort. La scritta Cagliari Calcio è sullo stinco, il logo EYE Sport sul risvolto superiore.

MISSIONE ZERO SPRECHI

EYE Sport e il Cagliari Calcio rispettano l'ambiente realizzando capi e confezioni in materiali ecocompatibili per un futuro più sostenibile. Il filato dei tessuti è prodotto dal riciclo di PET ed è sottoposto al trattamento wicking, che garantisce maggiore traspirabilità e velocizza l'asciugatura. I prodotti sono confezionati all'interno di un packaging ecologico realizzato in materiale compostabile e plastic-free.