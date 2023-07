Palestra e campo

25 lug 2023

Seconda giornata di lavori nel ritiro di Châtillon-Saint Vincent, lo stadio “Brunod” ha ospitato oggi una doppia seduta di allenamenti. Al mattino i rossoblù, agli ordini di mister Ranieri, hanno svolto delle esercitazioni sul possesso palla ed una parte dedicata alla tattica. Al pomeriggio due gruppi: uno ha lavorato in palestra eseguendo degli esercizi di attivazione e dei circuiti per lo sviluppo della la forza. Il secondo si è allenato inizialmente in campo: attivazione e partitella a pressione, a seguire esercizi in palestra.

Ha lavorato a parte Jakub Jankto che deve smaltire un leggero affaticamento alla coscia sinistra: il centrocampista seguirà un programma di lavoro personalizzato tra campo, palestra e piscina.

Domani, mercoledì 26, è in programma una nuova seduta di allenamento fissata al mattino: ingresso libero al pubblico dalle ore 10. Al pomeriggio ci sarà la prima delle tre amichevoli in Valle d’Aosta: il Cagliari giocherà contro Roma U19 alle 20 allo stadio Perucca" di Saint-Vincent. I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente online (clicca qui): all’interno della piattaforma, al momento dell’acquisto, sarà indicato il settore di riferimento per i tifosi rossoblù.