Lavoro aerobico

24 lug 2023

Primo allenamento in Valle d’Aosta per il Cagliari. Nel ritiro di Châtillon-Saint Vincent, allo stadio “E. Brunod”, è iniziata nel pomeriggio la seconda fase della preparazione precampionato. Una leggera pioggia ed una temperatura attorno ai 20 gradi hanno accompagnato la sessione, dedicata principalmente alla fase atletica in campo. Dopo gli esercizi di attivazione, la squadra si è concentrata su un lavoro di tipo aerobico.

Domani, martedì 25, è in programma la prima doppia seduta, sempre allo stadio “Brunod”. L’allenamento del pomeriggio sarà aperto al pubblico dalle ore 17.30, ingresso libero.