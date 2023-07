Al Cagliari il "Trofeo Sardegna"

21 lug 2023

Vittoria rossoblù nella settima edizione del "Trofeo Sardegna" al "Bruno Nespoli" di Olbia, dove decidono i gol di Kourfalidis e Pereiro, uno per tempo, davanti a 2500 spettatori.

Per la prima amichevole stagionale, l'unica in Sardegna prima di partire per la Valle d'Aosta (dal 24 luglio al 4 agosto, poi il test del 5 a Brest in Francia), Ranieri lascia a lavorare a Cagliari Mancosu, Nandez, Lapadula. Nel primo tempo il 4-4-2 con Radunovic in porta; difesa con Zappa, Obert, Dossena e Azzi; in mediana Kourfalidis, Deiola, Makoumbou e Lella; Viola in appoggio a Pavoletti.

Ci provano Deiola e Pavoletti in avvio, quindi al 9' Van der Want salva su Zappa. L'Olbia si fa vedere con Biancu al 12', il Cagliari spinge e al 32' sblocca con Kourfalidis, che irrompe col destro su una palla vagante e infila la porta.

La ripresa vede i cambi dell'intera formazione da parte di Ranieri, con i debutti di Jankto, Oristanio, Sulemana, Augello. Al 56' Jankto col sinistro ma Van der Want è attento, quindi al 58' Scuffet blocca bene su Cavuoti che si inserisce in modo ficcante. La gara è gradevole e il Cagliari punge spesso, soprattutto con Oristanio e Luvumbo. Al 64' il sinistro di Pereiro è fuori di niente, al 67' Sulemana fermato da un bell'intervento del portiere, poi al 70' Sulemana salva tutto su Corti.

Dopo un paio di puntate di Luvumbo, fuori misura col tiro, all'81' ecco Pereiro che sotto misura concretizza l'apertura di Sulemana per Luvumbo e il cross basso da destra dell'angolano. Nel finale Van der Want e Palomba impediscono il tris del Cagliari.

Il trofeo è del Cagliari, ora il weekend di sosta e poi da lunedì si riparte per due settimane di lavoro in ritiro prima della stagione ufficiale che inizierà con la Coppa Italia sotto Ferragosto.