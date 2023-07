Il Cagliari in piazza a Tempio

20 lug 2023

Il Cagliari ha ricevuto questa sera il caloroso abbraccio di Tempio Pausania: nella centrale piazza Gallura centinaia di tifosi hanno accolto i rossoblù con in testa il presidente Tommaso Giulini, i dirigenti, mister Claudio Ranieri, lo staff tecnico e tutta la squadra. Dal palco la parola ai protagonisti: “Siamo onorati di essere qui, nel cuore della Gallura, felici di essere davanti a tanta gente cogliendo così l'occasione dell'amichevole di domani a Olbia”, ha detto il presidente Giulini. “Rappresentiamo tutta la Sardegna, oggi siamo a Tempio ma sarebbe bello essere in tutti i comuni dell’Isola. Perché senza la nostra gente non ce l'avremmo fatta, niente sarebbe stato possibile. Oggi è la prima volta dopo la festa promozione che la squadra e lo staff sono insieme al nostro popolo, ci godiamo l'affetto di tutti che sarà importantissimo per la stagione alle porte”.

Ha preso quindi la parola mister Ranieri: “Ringrazio il Presidente per avermi riportato in Sardegna, ha fatto e sta facendo enormi sacrifici per il Cagliari, si merita le più grandi soddisfazioni insieme a voi tifosi. Voglio ringraziare i miei giocatori, sono stati magnifici, senza di loro sarebbe stato impossibile qualsiasi cosa. Soprattutto chi ha giocato meno merita un ringraziamento, perché hanno lavorato dall'inizio alla fine per il gruppo, per portare a casa il risultato tutti insieme. E poi ai tanti bambini qui presenti dico: credete nei vostri sogni, perseguiteli, non fermatevi. Lottate sempre con tutte le vostre forze, non fermatevi se qualcuno vi dice che è impossibile”.

Per la squadra è intervenuto il capitano Leonardo Pavoletti. “La cosa più bella tra tutte è avere visto la gioia della gente, i pianti di Bari dei miei compagni, la festa un anno dopo il dolore della retrocessione. Essere davanti a tantissimi tifosi come oggi è qualcosa di meraviglioso, grazie a tutti”.

A fare gli onori casa nel corso della serata il sindaco di Tempio, Gianni Addis, con l’assessore allo Sport della Regione Sardegna Andrea Biancareddu. Domani, venerdì 21, è in programma un nuovo appuntamento con i tifosi: allo stadio “Manconi” si terrà un allenamento a porte aperte alle ore 10.