Oristanio è del Cagliari

20 lug 2023

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gaetano Oristanio che si trasferisce in rossoblù dall’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto.

Nato a Vallo della Lucania, classe 2002, cresce calcisticamente nel settore giovanile nerazzurro in cui ha vinto i campionati U16 e U17. In Primavera raccoglie 42 presenze totali con 10 gol e 6 assist, protagonista nel percorso che nella stagione 2019/20 porta la squadra sino ai quarti di finale di Uefa Youth League (3 reti in 6 gare).

Nell’estate 2021 si trasferisce all’estero in prestito tra le fila degli olandesi del Volendam: alla sua prima stagione tra i professionisti scende in campo 35 volte e segna ben 7 reti, contribuendo alla conquista della promozione in Eredivisie. È nel Volendam anche il campionato successivo per mettersi in gioco nella massima serie olandese: disputa 27 gare (1 gol e 3 assist) ed è tra gli artefici della salvezza.

Tra i punti di forza delle nazionali giovanili azzurre, con le quali ha collezionato sinora 30 gare e 7 reti, ha giocato con l’U17 i Mondiali di categoria in Brasile nel 2019. Ha esordito in U21 in Italia-Lussemburgo 3-0 del 6 giugno 2022.

Mancino naturale, impiegato principalmente come trequartista, può ricoprire anche il ruolo di esterno d’attacco. Tecnica e visione di gioco fanno di lui un prezioso uomo assist; la sua progressione palla al piede, il dribbling secco, la capacità di inserimento, gli consentono di arrivare con facilità alla conclusione e trovare la via del gol grazie ad un tiro forte e preciso.

Estro e talento al servizio della squadra: benvenuto in Sardegna, Gaetano!