Carboni rinnova con il Cagliari

20 lug 2023

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Michele Carboni: il calciatore della Primavera ha firmato un nuovo accordo che lo legherà al Club sino al 30 giugno 2027.

Classe 2004, nato a Sassari, a 15 anni è entrato nel vivaio rossoblù, crescendo stagione dopo stagione. Al suo primo anno in Primavera è sceso in campo 27 volte e ha contribuito al raggiungimento della semifinale playoff. Nel campionato appena trascorso si è ritagliato un ruolo da protagonista: con 7 reti e 6 assist in 29 gare è stato tra gli artefici della salvezza. Le sue prestazioni lo hanno portato anche nell’orbita della prima squadra.

Centrocampista tecnico, spiccate qualità di leadership, intelligenza tattica e visione di gioco: un talento da coltivare.

Avanti così, Michele!