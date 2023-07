Possessi e partita

19 lug 2023

Sotto il sole di Asseminello la squadra è scesa in campo questo pomeriggio per una nuova seduta di allenamento. La sessione è cominciata con una fase di attivazione, a seguire lavori specifici finalizzati al possesso palla ed una partita giocata a tutto campo.

Prime corse per Gianluca Lapadula, che prosegue così la sua tabella di recupero.

Domani, giovedì 20, l’allenamento è fissato al mattino al Centro sportivo di Assemini. Nel pomeriggio è in programma la partenza alla volta di Tempio Pausania: alle 21.30 la squadra incontrerà i tifosi in piazza Gallura. Venerdì 21 luglio, alle 10, nuovo appuntamento, questa volta in campo: i rossoblù di mister Ranieri si alleneranno a porte aperte allo stadio “Nino Manconi”.

Il gruppo si trasferirà poi nel pomeriggio ad Olbia per giocare il “Trofeo Sardegna” allo stadio Nespoli (i biglietti).