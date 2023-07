Forza e cambi di direzione

18 lug 2023

Rossoblù al lavoro ad Asseminello, sede della prima fase della preparazione estiva: anche oggi la squadra è stata impegnata in una doppia seduta. Il programma della giornata: al mattino esercizi di attivazione, accompagnati da esercitazioni tattiche ed una partitella su campo ridotto. Nel pomeriggio, prima la visita al Centro sportivo del “Principe” Enzo Francescoli, che ha incontrato mister Ranieri e la squadra.



A seguire il gruppo ha lavorato in palestra: serie di circuiti dedicati allo sviluppo della forza; cambi di direzione in campo. Primo allenamento con la squadra per il neo acquisto rossoblù Tommaso Augello.

Domani, mercoledì 19, lo staff ha fissato una nuova seduta, programmata al pomeriggio.