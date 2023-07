Contini all’Olbia

18 lug 2023

Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive di Gianluca Contini che si trasferisce all’Olbia a titolo temporaneo sino al termine della stagione sportiva 2023/24.

Classe 2001, attaccante, nel settore giovanile rossoblù dal 2016, in Primavera ha realizzato 30 reti in 82 partite, capocannoniere del torneo 20/21. È passato poi tra le fila del Legnago, segnando 8 gol in 32 gare. Ritornato nell’Isola lo scorso campionato per giocare nell’Olbia, ha contribuito alla conquista della salvezza dei bianchi con 31 gare e 3 reti. Il suo percorso proseguirà in Gallura un altro anno, con la possibilità di continuare a crescere e affinare le proprie qualità.

Buona stagione, Gianluca.