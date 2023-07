Barreca alla Sampdoria

18 lug 2023

Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Barreca che si trasferisce alla Sampdoria a titolo definitivo.

Classe 1995, la sua prima esperienza in rossoblù è legata alla risalita in A nella stagione 2015/16, in cui totalizza 17 presenze. Ritornato in Sardegna la scorsa estate, nella stagione appena trascorsa è sceso in campo 24 volte, compresa la finale playoff di Bari, dando ancora una volta il suo prezioso contributo per la conquista della massima serie.

Grazie di tutto Antonio, un buon proseguimento di carriera.