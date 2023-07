Lavori aerobici

17 lug 2023

Nuova settimana di preparazione ad Asseminello per i rossoblù, impegnati anche oggi in una doppia seduta di lavoro: al mattino la squadra ha svolto delle esercitazioni tecnico-tattiche; nel pomeriggio attivazione, torelli e lavoro aerobico. Si avvicina il primo impegno ufficiale della stagione: venerdì 21 il Cagliari sarà allo stadio “Nespoli” per giocare contro i padroni di casa dell’Olbia la settima edizione del “Trofeo Sardegna”, promosso da Banco di Sardegna (qui i biglietti).

Intanto domani, martedì 18, si replica con una doppia sessione di allenamento. Alle 12, il neo acquisto rossoblù Simone Scuffet incontrerà i media: la conferenza verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Club.