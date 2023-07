Ciocci al Pescara

16 lug 2023

Il Cagliari Calcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive di Giuseppe Ciocci che si trasferisce al Pescara a titolo temporaneo sino al termine della stagione sportiva 2023/24.

Classe 2002, nato a Cagliari, il giovane portiere è cresciuto nel vivaio rossoblù: dopo aver collezionato 44 presenze in Primavera, è passato in prestito all’Olbia nella stagione 2021/22: al suo primo campionato tra i professionisti è stato protagonista con 8 clean sheet in 33 gare disputate. Rientrato alla base in prima squadra, ha proseguito nel suo percorso di crescita affiancato da Radunovic e Aresti.

Per Ciocci inizia ora una nuova tappa della sua carriera: buona stagione, Giuseppe.