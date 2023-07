Doppia seduta ad Asseminello

15 lug 2023

La preparazione precampionato rossoblù è continuata oggi con una doppia seduta di allenamenti al Centro sportivo di Assemini. Al mattino lavoro tecnico-tattico agli ordini di mister Ranieri, che a seguire ha incontrato i media in conferenza (qui il video); nel pomeriggio la squadra ha svolto delle esercitazioni tecniche ed una parte atletica.

Dopo Simone Scuffet, che si aggregato ieri alla squadra portieri, questo pomeriggio primo allenamento con i nuovi compagni per il neo acquisto Jakub Jankto. Ad Asseminello anche Gianluca Lapadula, reduce dell'intervento al setto nasale: per lui primi lavori in palestra.

Domani il gruppo potrà godere di un giorno di riposo. La ripresa è fissata per lunedì 17, al mattino.