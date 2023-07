Lo staff tecnico della Primavera

13 lug 2023

Comincerà mercoledì 19 luglio nel Centro Sportivo di Assemini la preparazione pre-campionato 23/24 della Primavera rossoblù: il gruppo si trasferirà dal 21 al 31 luglio nel ritiro di Isili.

Rinnovo fino al 30 giugno 2026 per Roberto Muzzi, confermato nel ruolo di coordinatore tecnico. Bandiera del Club, nell’estate 2022 è tornato da dirigente in Sardegna dopo aver scritto la storia tra il 1994 e il 1999 con 64 gol in 158 partite. La squadra sarà guidata da Fabio Pisacane, che ha rinnovato fino al 30 giugno 2025: neo abilitato quale tecnico UEFA A, calciatore del Cagliari dal 2015 al 2021 (153 presenze e 5 gol), viene dalle recenti esperienze come Collaboratore tecnico della Prima squadra e nel Settore Giovanile, dove ha avuto il focus della tecnica individuale applicata alla fase difensiva e offensiva, fino alla salvezza conquistata con la Primavera. In mezzo anche la vittoria da allenatore ad interim della Prima squadra, il 26 dicembre 2022 contro il Cosenza

Matteo Battilana sarà l’allenatore in seconda e Francesco Pisano il collaboratore tecnico. La preparazione atletica verrà curata da Mauro Baldus, coadiuvato da Fabio Figus, che si occuperà nello specifico del recupero degli infortunati. Il preparatore dei portieri sarà Matteo Di Norscia. Stefano Sedda è il Team Manager.

A tutto lo staff l’augurio di un buon lavoro!