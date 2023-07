I biglietti per le amichevoli

13 lug 2023

Sono in vendita i biglietti per assistere alle tre amichevoli dei rossoblù in programma durante il ritiro di Chatillon-Saint Vincent, che si svolgerà dal 24 luglio al 4 agosto.

Le prime due gare si giocheranno allo stadio comunale "Piergiorgio Perucca" di Saint-Vincent: il 26 luglio sarà la volta del test con la Roma U19, con inizio alle ore 20; il 29 luglio alle ore 19 il confronto con la Juventus U23. Il 2 agosto alle ore 17 l’amichevole con il Como allo stadio comunale “E. Brunod” di Chatillon, sede degli allenamenti quotidiani del Cagliari.

I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente online (clicca qui): all’interno della piattaforma, al momento dell’acquisto, sarà indicato il settore di riferimento per i tifosi rossoblù. Cancelli aperti da due ore prima del fischio d’inizio.

In caso di disponibilità residua, e fino a esaurimento posti, sarà aperto anche il botteghino presso gli impianti sportivi.