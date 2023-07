Al via la stagione 2023-24 del Cagliari

08 lug 2023

La stagione 2023-24 del Cagliari ai nastri di partenza: a distanza di un mese dalla riconquista della Serie A, la squadra si ritroverà al Centro sportivo di Assemini per iniziare la preparazione precampionato. Il raduno è fissato per le 17 di lunedì 10 luglio. I rossoblù saranno impegnati sino a mercoledì in visite mediche e sessioni di test atletici; da giovedì inizieranno gli allenamenti: tra palestra e campo, il gruppo lavorerà tutti i giorni in doppia seduta, al mattino e al pomeriggio.

La prima parte della preparazione si concluderà venerdì 21 luglio con la settima edizione del “Trofeo Sardegna”, promosso da Banco di Sardegna: i ragazzi di mister Ranieri, alla loro prima uscita stagionale, affronteranno l’Olbia allo stadio “Bruno Nespoli”, calcio di inizio alle ore 20.

Dopo due giorni di riposo lunedì 24 luglio il Cagliari partirà alla volta della Valle d’Aosta. Nel ritiro di Saint Vincent-Châtillon inizierà la seconda fase della preparazione estiva, fatta di doppie sedute di allenamento presso lo stadio comunale “Brunod” e gare amichevoli: mercoledì 26 luglio i rossoblù giocheranno alle ore 20 contro la Primavera della Roma; sabato 29 alle 19 sarà la volta della Juventus Next Gen, compagine di Serie C. Mercoledì 2 agosto l’avversario sarà il Como (ore 17). Il ritiro si concluderà il 4 agosto.

Prima di ritornare nell’Isola, il Cagliari volerà in Francia per l’ultima amichevole precampionato: sale il livello, sabato 5 agosto alle ore 18 i rossoblù saranno di scena allo stadio Francis-Le Blé contro i padroni di casa del Brest, squadra che milita in Ligue 1.