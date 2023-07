Rinnova la Passione Casteddu

06 lug 2023

+ -

I tifosi del Cagliari possono ora rinnovare la propria Passione Casteddu: chi avesse una fidelity card già scaduta o in scadenza – la data è indicata sul retro – potrà effettuare il rinnovo direttamente online al link. A disposizione anche il ticket service di Piazza L'Unione Sarda (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20). Basterà portare con sé la fidelity card, un documento d'identità e il proprio codice fiscale. In entrambi i casi il costo è di 10€.

La Passione Casteddu è uno strumento utile per acquistare il proprio titolo d’accesso allo stadio che verrà caricato, in modalità digitale, direttamente sulla fidelity card: dall’abbonamento all’Unipol Domus al biglietto per assistere alle gare casalinghe e in trasferta dei rossoblù.

Chi non avesse ancora la Passione Casteddu può sottoscriverla online o presso il ticket service: qui maggiori informazioni.