Serie A TIM 23/24, il calendario del Cagliari

05 lug 2023

È stato ufficializzato il calendario del campionato di Serie A TIM 2023/24. Anche in questa stagione sarà asimmetrico: le gare del girone di ritorno seguiranno un ordine diverso rispetto all’andata. Saranno quattro le soste per gli impegni delle nazionali: il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo. In programma solo un turno infrasettimanale: il 27 settembre. Non ci sarà la consueta pausa natalizia.

Il Cagliari debutterà il 20 agosto a Torino contro i granata, poi subito un big match: i rossoblù troveranno alla seconda giornata all’Unipol Domus l’Inter, il 27 agosto. A seguire le gare in trasferta contro il Bologna (3 settembre) e, di nuovo in casa, contro l’Udinese il 17 settembre. Chiusura del torneo il 26 maggio con Cagliari-Fiorentina.

“Neppure un mese fa, lo scorso 10 giugno, eravamo davanti alla tv per guardare la finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Era la vigilia della nostra finale: ora saremo noi a giocare contro i nerazzurri. Sarà la prima gara di nuovo in Serie A davanti ai nostri tifosi, un match di certo difficile, ma allo stesso tempo bello e stimolante”, ha commentato il Direttore sportivo rossoblù, Nereo Bonato. “Guardando al girone di andata il nostro è un calendario sostanzialmente equilibrato: da un lato ci saranno dei picchi di difficoltà, come quando dalla quinta all’ottava giornata affronteremo in fila squadre di alto livello come Atalanta, Milan, Fiorentina e Roma; allo stesso tempo la parte finale del girone ci riserverà le sfide contro Hellas Verona, Empoli e Lecce, tutte compagini che sulla carta dovrebbero appartenere alla nostra fascia”.