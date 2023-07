Il Cagliari al Festival internazionale dell’Archeologia

01 lug 2023

Il Cagliari ospite al “Festival internazionale dell’archeologia 2023”, promosso dalla Fondazione Mont’e Prama, con la collaborazione del Ministero della Cultura e della Regione Sardegna. All’interno della rassegna, che si sviluppa tra archeologia, lettura e cinema, è andato in scena a Cabras l’evento “I giganti nello sport, un anno insieme al Cagliari Calcio e alla Dinamo Sassari”. Nei giardini del Museo archeologico “Giovanni Marongiu” sono stati presentati i frutti della campagna di comunicazione che ha visto il Cagliari e la Dinamo in prima linea con la Fondazione Mont’e Prama per promuovere i beni archeologici del Sinis sul mercato italiano e internazionale in occasione delle partite disputate in trasferta dalle due compagini.

Alla serata, presentata da Valentina Caruso e condotta da Massimiliano Medda, con il presidente della Fondazione Mont’e Prama Anthony Muroni a coordinare gli interventi, ha preso parte il direttore Business e Media del Cagliari Calcio, Stefano Melis, con gli ex rossoblù campioni d’Italia '69-'70 Giuseppe Tomasini e Adriano Reginato, e Nicola Riva, il figlio del “Mito” Gigi.

“I Giganti Mont’e Prama ci hanno accompagnato in questo emozionante viaggio che ci ha portati sino alla riconquista della Serie A”, ha detto Stefano Melis. “Poter contribuire a far conoscere in Italia e nel mondo il patrimonio archeologico della nostra Isola, ci rende particolarmente orgogliosi. Chiusa questa stagione, ci proiettiamo già alla prossima con rinnovato impegno ed entusiasmo per individuare con la Fondazione Mont’e Prama i migliori strumenti atti ad amplificare l’opera di valorizzazione delle peculiarità e bellezze della Sardegna”.