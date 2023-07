Bellanova al Torino

01 lug 2023

+ -

Il Cagliari Calcio comunica la cessione a titolo definitivo al Torino del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raoul Bellanova.

Arrivato nell’Isola dal Bordeaux, Ligue 1, nella stagione 2021-22 ha totalizzato in rossoblù 31 presenze, 2 assist e 1 gol, segnando la sua prima rete in Serie A proprio contro i granata, il 27 febbraio 2022, in Torino-Cagliari 1-2. Trasferitosi a Milano tra le fila dell’Inter, con i nerazzurri ha disputato 22 gare, tra cui la finale di Champions League dello scorso 10 giugno contro il Manchester City.

Buon proseguimento di carriera, Raoul.